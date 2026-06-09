■これまでのあらすじ娘のアレルギーを何度言っても覚えようとしない夫に妻は疲れ切っていた。不仲だった両親のようになりたくなくて妻は娘のために我慢を続けていたが、友人から「衝突を避けることが守ることじゃない」とアドバイスされ、夫に「しばらく実家に帰ろうと思う」と告げるのだった。実家に帰ると告げたとき、夫は「いきなりなんだよ」と言っていました。いきなりじゃない。私はずっと娘にはアレルギーがあることや家事