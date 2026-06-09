【モデルプレス＝2026/06/09】アーティストのあのが6月7日、自身のInstagramを更新。ブラウス姿の全身ショットを公開した。【写真】紅白出演美女「太ももから足首までのラインが綺麗」ミニ丈から美脚スラリ◆あの、スラリ美脚際立つ全身ショット披露あのは「漫画返せ」とつづり、室内で撮影した全身ショットを投稿。袖や裾にチェック柄のフリルがあしらわれたブラウスに白のスニーカーを合わせたスタイルでスマートフォンを手にす