あの、圧巻の美脚ショット公開「スタイル抜群で見惚れる」「脚が長い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】アーティストのあのが6月7日、自身のInstagramを更新。ブラウス姿の全身ショットを公開した。
【写真】紅白出演美女「太ももから足首までのラインが綺麗」ミニ丈から美脚スラリ
あのは「漫画返せ」とつづり、室内で撮影した全身ショットを投稿。袖や裾にチェック柄のフリルがあしらわれたブラウスに白のスニーカーを合わせたスタイルでスマートフォンを手にする姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、黒の膝上スカートと緑の網タイツを着用した姿や、頭に氷嚢をのせダブルピースをするショットなども披露している。
この投稿は「太ももから足首までのラインが綺麗」「目が釘付け」「スタイル抜群で見惚れる」「脚が長い」「目の保養すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出演美女「太ももから足首までのラインが綺麗」ミニ丈から美脚スラリ
◆あの、スラリ美脚際立つ全身ショット披露
あのは「漫画返せ」とつづり、室内で撮影した全身ショットを投稿。袖や裾にチェック柄のフリルがあしらわれたブラウスに白のスニーカーを合わせたスタイルでスマートフォンを手にする姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、黒の膝上スカートと緑の網タイツを着用した姿や、頭に氷嚢をのせダブルピースをするショットなども披露している。
◆あのの投稿に「スタイル抜群で見惚れる」と反響
この投稿は「太ももから足首までのラインが綺麗」「目が釘付け」「スタイル抜群で見惚れる」「脚が長い」「目の保養すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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