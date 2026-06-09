フィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場【MLB】Bジェイズ ー フィリーズ（日本時間9日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地のフィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場した。3回には、三塁線に抜けそうな安打性の打球にダイブ。見事なスローイングで三塁走者をアウトに仕留め、地元放送局も「本当に素晴らしいプレー」と大興奮だった。0-5の3回1死満塁のピンチで魅せた。これ以上、点差は離