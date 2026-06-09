女優の加藤あい（43）が9日までに自身のインスタグラムを更新。旅行中のオフショットを公開した。「モモンガドレス」と書き出した加藤。青が美しいドレス姿をアップした。「景色が良い所に立つとつい手を広げてしまいます」とコメント。美しい海をバックに楽しそうな表情を浮かべた。ファンからは「凄い可愛いし似合ってるね」「空と海に勝ってしまってるのがさすがです」「ウルトラ綺麗」「手を広げたくなるくらいに気持