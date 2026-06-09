脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで、「皇室典範改正についての森衆議院議長発言について。」と題した動画を公開した。動画では、与野党で進められている皇室典範改正の協議において、森英介議長による「養子の子に皇位継承権はある」という趣旨の発言に対しての反応について論評している。 茂木氏はまず、立法府の総意として皇室典範改正の原案がまとまりつつある現状について「女性皇族の結婚後の身分や、将