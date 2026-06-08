女優佐々木希（３８）が６日に東京都内で行ったカレンダー発売イベントでの姿が話題となっている。１０年ぶりのカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）の発売記念として開催された。１６８ｃｍの長身に白系のレース地のロングワンピ姿。透明感は依然最強で、顔ドアップでの撮影でも、透き通る美形は驚くほど無駄なし隙なし。実物もカレンダーの写真とまったく同じだった。ネットで