全日本空輸（ANA）とルフトハンザグループ、ITAエアウェイズは、ANAとルフトハンザグループによる共同事業にITAエアウェイズが今秋より参画すると発表した。国土交通省から独占禁止法適用除外（ATI）の認可を受けたことに伴うもので、国際航空運送協会（IATA）年次総会が開催されているブラジル・リオデジャネイロで調印式を実施した。秋以降、ITAエアウェイズが1日1往復運航する東京/羽田〜ローマ線も共通運賃で組み合わせて予約