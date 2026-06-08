岡山県真庭市の寺で、梅雨の時期に見ごろを迎えるオオヤマレンゲの花が開花のピークを迎えています。 【写真を見る】オオヤマレンゲの花が見ごろ純白で気品ある姿から「天女花」とも6月下旬まで【岡山・真庭市】 純白で気品ある姿から「天女花」と呼ばれています。真庭市鉄山の玉泉寺でオオヤマレンゲの花が見ごろを迎えています。およそ30年前、先代の住職が夫婦で苗を植えつけ、今では70本ほどが境内や裏山の遊歩道