専用プラットフォームの量産コンバーチブルマツダMX-5（日本名ロードスター）は、1989年から連綿と提供されてきた。安全基準や環境規制へ対応しつつ、自らのスタンスを守り続けている。現行のND型は、登場から11年が過ぎるが、着実な改良も重ねられている。【画像】シャシーを最大限に活かす喜びマツダ・ロードスター初代と3代目RFも全105枚この存在がない世界を、想像してみて欲しい。間違いなく、今より退屈なものにな