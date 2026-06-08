阿南市出身の版画家・吹田文明さんの作品の世界観に合わせ、夜の美術館を楽しむイベントが6月6日、徳島市の県立近代美術館で開かれました。夜の美術館を優しく照らす、幻想的な光。阿南市出身の版画家・吹田文明さんは、星や花火などをモチーフに夜空に光輝くような色彩を表現し、「花火の男」と呼ばれています。このイベントは、そのエピソードにちなんで、夜の時間帯に作品をじっくり鑑賞してもらおうと企画されまし