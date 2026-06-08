県内で、障がい児等デイサービスなどを運営していた豊結会が突然、事業所を閉鎖してから間もなく半年です。その後の取材で、豊結会は複数の従業員に対し、会社のために金融機関から借金をさせていたことが分かりました。従業員は今、返済に苦しめられています。（豊結会の元従業員）「会社の上司に応接室に呼ばれ、『社長から声が掛かっておる』と『会社の為にお金を借りてくれんだろうか』という話がありました」こう語るの