【モデルプレス＝2026/06/08】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が6月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「雰囲気違う」と話題の最新ヘア◆辻加純、新ヘアカラー披露辻は、「魔法かけてもらった 好評の暖色」とつづり、美容室の店内と思われる場所でのショットを投稿。ギンガムチェック柄のノースリーブトップスを身に