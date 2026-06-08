賃貸の部屋で虫が大量に出ると、驚くだけでなく、安心して暮らせなくなってしまいます。管理会社に相談した際に「入居者負担です」と告げられると、費用を自分で払うべきなのか、不安に感じる人も多いでしょう。 害虫駆除費は、状況によって負担者の考え方が変わるため、まずは原因や契約内容を確認することが大切です。本記事では、賃貸で害虫が出たときの駆除費の負担や、管理会社へ相談する際の注意点について解説します