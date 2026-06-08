【「XBOX Games Showcase 2026」】 6月8日2時～ 配信 配信番組「XBOX Games Showcase 2026」にて、「ペルソナ4 リバイバル」の発表日が2027年2月18日となることが発表された。 本作は、アトラスが手掛けるジュブナイルRPG第4弾「ペルソナ4」のリメイク作品。最新トレーラーが公開され、戦闘シーンなどやシナリオのカットシーンなどがお披露目されると共に、発