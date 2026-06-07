「株式会社嵐」の代表取締役社長を務める四宮隆史氏が7日、都内で行われた国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア2026」のホラー＆サスペンス部門作品上映会「バズより、震え。〜縦型ホラーナイト〜」に出席した。30〜180秒の縦型ショートホラーフィルムの優秀作品を表彰するイベント。四宮氏が代表取締役を務める「株式会社CRG」がホラー＆サスペンス部門を協賛している縁で、この日のイベントの