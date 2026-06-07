【達人のプラモ術】エレール「1/72 ロッキードL-749コンステレーション」前編ホビーファンの一大イベント「静岡ホビーショー」の興奮がまだまだ覚めやらぬうちに季節は6月。今回は1940年代に世界の空を飛んでいた空の貴婦人ロッキード・コンステレーションを製作します。エレール「1/72 ロッキードL-749コンステレーション」（9460円）プラッツ扱い長谷川迷人｜東京都出身。モーターサイクル専門誌や一般趣味雑誌、模型誌の編集者