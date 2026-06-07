日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(7月4日13:30〜)の第1弾出演アーティストが7日、発表された。M!LK、HANA、SixTONES、Number_i、SUPER BEAVER、BE:FIRSTをはじめ、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、IVE、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、マルシィという14組の出演が決定した。総合司会の櫻井翔第1弾出演アーティストとして発表されたのは、アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、