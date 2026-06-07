ロバーツ監督「何もない」投球再開できずドジャースは6日（日本時間7日）、タイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リストへ移行したことを発表した。5月8日（日本時間9日）に腰痛で15日間のIL入り。当初はデーブ・ロバーツ監督が「深刻な感じではないので、あまり不安はない」と軽症を強調していただけに、長期離脱への変更は米メディアに衝撃を与えている。ロバーツ監督は6日（同7日）の試合前会見で、グラスノーのアッ