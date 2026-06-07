俳優の戸田恵梨香が、8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に出演する。これまでの人生を自身の出演ドラマと重ねて振り返る中、高校に進学せず芸能界に進むか悩んでいた戸田に「行かなくていいんじゃないか」と背中を押した恩師がサプライズ登場。約20年ぶりの再会に戸田が思わず涙を見せるほか、子役時代の朝ドラや『ギャルサー』の貴重映像、細木かおりによる六星占術での2026年運勢占