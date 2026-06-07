大谷も逃走…パヘスがバット片手に出動【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースに思わぬ“刺客”が現れた。6日（日本時間7日）の本拠地・エンゼルス戦の試合中、ベンチ内に巨大なゴキブリが出現。大谷翔平投手やバットボーイのハビエル・ヘレラさんが逃げ回るなか、アンディ・パヘス外野手が果敢に立ち向かい、ドジャース放送局を笑いに包んだ。5回のドジャース攻撃開始前、地元放送局「ス