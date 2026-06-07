初回被弾も2回以降は“無双”状態…過去50年でわずか2人の偉業達成【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発。8回2安打1失点の快投で今季6勝目を挙げた。初回に先制打を許したものの、2回以降は「22者連続アウト」を記録。相手打線を力でねじ伏せた。この快投の裏で、メジャーの歴史を揺るがす驚異のスタッツが明らかになった