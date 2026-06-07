6日の楽天戦で退場処分を受けた日本野球機構は7日、阪神・森下翔太外野手に対して厳重注意と制裁金10万円を科したと発表した。6日の楽天戦（甲子園）で球審に対する暴言で退場処分を受けていた。NPBによると、森下は5回2死一塁、1球目と3球目のストライクの投球判定に対して不服そうな態度を示した。1ボール2ストライクからの4球目を空振り三振した後、ベンチへ引き上げる際に、球審の真鍋審判に対して打席でのストライクの投