中日の人気マスコット・ドアラがセーラー服姿で登場■西武 5ー2 中日（6日・バンテリンドーム）中日は5日、6日の西武戦（バンテリンドーム）で「ガールズシリーズ」を開催した。グラウンドで誰よりもファンの視線を釘付けにしたのは、お馴染みの人気マスコット、ドアラだ。まさかの「セーラー服姿」で登場。この衝撃的なキュートさに、ファンからは悶絶と爆笑の声が相次いでいる。SNS上はすぐさま「可愛い写真で溢れてる」状態