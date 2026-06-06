【モデルプレス＝2026/06/06】なにわ男子の高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台挨拶に、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、俳優の岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇。最近ガチになっていることを聞かれ、自身の髪色について語った。【写真】高橋恭平の新ヘアスタイル◆高橋恭平、大橋和也の金髪メッシュ継承 自称“知的男子”アピール恭平は「最近で言いますと、僕は