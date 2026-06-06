ワンワールドとインディアン・ホテルズ・カンパニー（IHCL）は、ロイヤリティプログラムで提携する。ワンワールドのエメラルド・サファイア・ルビー会員はIHCLの世界630軒以上のホテルでベストアベイラブルレートから割引を受けられる。割引率はエメラルド会員が15％、サファイア・ルビーやその他会員が10％で、客室料金、フード＆ノンアルコール飲料、スパトリートメントが対象。初回宿泊時には追加の割引バウチャーも付与する。