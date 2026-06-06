元阪神・桧山進次郎さんが伝授…実戦に強くなる素振りの方法野球の基本練習である素振りだが、ただ数をこなすだけでは実戦で生かされない。阪神一筋22年間プレーし、「代打の神様」と称された桧山進次郎さんは、試合でのイメージを想定した質の高い素振りの重要性を強調。スイング軌道を最適化させ、不調時にも役立つアプローチを紹介している。素振りで最も大事なことは、ピッチャーが投げてくるボールの軌道を思い描くことだ