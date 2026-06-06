高配当株は安定的な収益が期待できるが、銘柄選びを間違えると株価が下がって含み損を抱えかねない。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「1年前に書籍で紹介した高配当株厳選10銘柄は、すべて株価が上昇した。そこで改めて現状と今後の見通しを検証してみた」という――。写真＝iStock.com／Pixelimage※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pixelimage■先行き不透明な中、注目される高配当株混迷するイラン情勢、く