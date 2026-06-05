警察車両の赤色灯5日午後1時15分ごろ、富山県魚津市の北陸自動車道下り線で、停車中の作業用自動車2台に大型トラックが衝突し、近くで作業していたいずれも会社員の長森清さん（57）＝富山市月岡町＝と土肥純樹さん（36）＝同県立山町宮路＝をはねた。長森さんは死亡し、土肥さんは意識不明の重体となった。大型トラックを運転していた会社員根本宏一さん（56）＝福島県本宮市＝は重傷という。富山県警によると、長森さんと土