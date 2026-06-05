オブラートに包むことなく、相手に言いたいことをはっきりと口にできる人は一定数存在します。堂々としていてかっこいいと感じる人がいる一方で、怖い・苦手と感じる人もいるのではないでしょうか。本記事では、はっきり言う人の特徴や心理を解説したうえで、怖い・苦手と感じる場合の対処法について紹介します。はっきり言う人の特徴まずは、物事をはっきり言う人によく見られる特徴を解説します。裏表がなく誠実はっきり言う人は