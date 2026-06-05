女優今田美桜（29）が5日までにインスタグラムを更新。4月5日以来約2カ月ぶりと投稿で、近影を公開した。今田は「いろいろです」とコメントし、近影を披露。肩やデコルテを出したベアトップ姿やドアップ写真、海辺での写真などをアップしている。この投稿にフォロワーからは「お久しぶりの投稿」「かっこいい女性になったなぁ」「大人になったね」「可愛すぎて癒されました」とコメントが寄せられている。