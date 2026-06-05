ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL」は6月12日から順次、「RHC Ron Herman」とのコラボレーション第2弾として、［カップインキャミソール］を販売開始します。■「RHC」らしい洗練されたデザインと快適な着用感「RHC Ron Herman」コラボ第1弾となるタンクトップは、2025年4月に発売。13日後にはワコールウェブストアで13日後に完売し、8月に再販されるほどの人気商品となりました。今回登場する［カップインキャミソール