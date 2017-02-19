『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
バス旅をめぐり、蛭子能収について「最初嫌いでしょうがなかった」と言及
スポニチアネックス
アスリート2人と肩を並べ、弱音を吐かずにゴールを目指した雛形あきこ
女性3人旅の「W」が始まったが、昨年12月から新作発表はなし
デイリー新潮
週刊女性PRIME
2人は「バス旅」で共演し、認知症の蛭子は現在、施設に入所しているという
日刊スポーツ
番組で共演し、「なんでこの人が芸能界にいるんだと思った」と回想
東スポWEB
「やっぱり72歳で10キロも歩くのはキツいです」と心境を吐露
「バス乗り継ぎの旅」コンビの復活に際し、テレ東は破格の条件を出したそう
16日放送の第9弾では、千葉県・南房総から福島県・大内宿を目指す
オリコンニュース
マネジャーからは「腹痛のために行けない」と連絡があったと番組関係者
3月25日放送の新シリーズからは田中要次と羽田圭介氏のコンビが担当
蛭子能収と太川陽介が「いい旅・夢気分」をきっかけに歩み寄ったと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL