ノボテル沖縄那覇は、7月31日をもって営業を終了する。ノボテル沖縄那覇は、1974年に開業した沖縄都ホテルが前身で、全面改修の後に2018年9月に開業した。客室数は328室。レストランやバー、テラス、屋外プール、フィットネス、宴会場、ラウンジなどを備えている。アクセスは那覇空港から車で約25分、ゆいレール安里駅から車で約5分。同日以降は、新たな所有者と運営会社のもとで営業を継続する見通し。