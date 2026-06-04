WOWOW『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(7日スタート、毎週日曜22:00〜／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)のトークイベントが4日、都内で行われ、伊藤健太郎、木村文乃、GACKT、中田秀夫監督が登壇。作品の見どころや撮影秘話を語った。(左から)伊藤健太郎、GACKT本作は、韓国の作家イム・ソンスン氏による小説『コンサルタント』を原作に、小説家志望の青年・伊崎耀(伊藤)が、現