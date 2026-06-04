2回にカウント3-2から大きく変化したスイーパーに空振り三振【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。マウンドでは6回無失点の好投を見せて今季6勝目をマーク。打席でも3安打を放つ圧倒的な二刀流の活躍を見せた。この無双投球に対し、手玉に取られた敵軍打者はその実力差に脱帽し、