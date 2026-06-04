アジサイが有名な佐那河内村の大川原高原に、この時期毎年、牛が放牧されています。いったいその牛はどこからやって来ているのか？その答えを、映像スケッチでお伝えします。 ❝佐那河内村下丸田5月26日午前7時30分❞ ❝ここに、村唯一の牛飼いがいる❞ ❝大窪徹さん（71）牛飼い歴53年県内唯一の装蹄師❞ （牛飼い・大窪徹さん）「知らん人がおるけん」「おいで、