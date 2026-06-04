標高1000メートルの避暑地 大川原高原に牛放牧【徳島】
アジサイが有名な佐那河内村の大川原高原に、この時期毎年、牛が放牧されています。
いったいその牛はどこからやって来ているのか？
その答えを、映像スケッチでお伝えします。
❝佐那河内村下丸田 5月26日 午前7時30分❞
❝ここに、村唯一の牛飼いがいる❞
❝大窪徹さん（71）牛飼い歴53年 県内唯一の装蹄師❞
（牛飼い・大窪徹さん）
「知らん人がおるけん」
「おいで、ほいほ～い」
❝牛の体重は600キロ❞
❝高原の放牧場へ一時お引っ越し❞
（牛飼い・大窪徹さん）
「牛しか知らんのよ、50年牛しか知らん人間やけん」
「ウクライナの戦争があってから飼料代が上がって、また何もかも上がると思う」
「（大川原高原）に上がっていたら楽なんよな、ガソリン代だけやけん」
❝牛も景色を楽しんでいるのかモ～❞
❝大川原高原に到着❞
❝標高1000メートル 地上より気温が6℃低い❞
（牛飼い・大窪徹さん）
「あの子らにとっては天国じゃわな、親の健康もあるけど、出てきた子が健康、小さくても大きくなる」
❝放牧された牝牛は7月ごろ出産を迎える❞
（牛飼い・大窪徹さん）
「運動しとる分、安産やしな」
「ただ牛が草をはんでいる様子を見て、ものの5分でも10分でもいい、その時間を大切にしてもらえたら」
冬が始まる11月を前に下山する。