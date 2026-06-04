アジサイが有名な佐那河内村の大川原高原に、この時期毎年、牛が放牧されています。



いったいその牛はどこからやって来ているのか？



その答えを、映像スケッチでお伝えします。

❝佐那河内村下丸田 5月26日 午前7時30分❞

❝ここに、村唯一の牛飼いがいる❞

❝大窪徹さん（71）牛飼い歴53年 県内唯一の装蹄師❞

（牛飼い・大窪徹さん）

「知らん人がおるけん」

「おいで、ほいほ～い」

❝牛の体重は600キロ❞

❝高原の放牧場へ一時お引っ越し❞

（牛飼い・大窪徹さん）

「牛しか知らんのよ、50年牛しか知らん人間やけん」

「ウクライナの戦争があってから飼料代が上がって、また何もかも上がると思う」

「（大川原高原）に上がっていたら楽なんよな、ガソリン代だけやけん」

❝牛も景色を楽しんでいるのかモ～❞

❝大川原高原に到着❞

❝標高1000メートル 地上より気温が6℃低い❞

（牛飼い・大窪徹さん）

「あの子らにとっては天国じゃわな、親の健康もあるけど、出てきた子が健康、小さくても大きくなる」

❝放牧された牝牛は7月ごろ出産を迎える❞

（牛飼い・大窪徹さん）

「運動しとる分、安産やしな」

「ただ牛が草をはんでいる様子を見て、ものの5分でも10分でもいい、その時間を大切にしてもらえたら」

冬が始まる11月を前に下山する。