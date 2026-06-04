本格的な雨の季節が始まりましたが、靴の選び方や湿気対策など悩みが増える季節でもあります。快適に過ごせるアイテムを取材しました。 【写真を見る】本格的な雨の季節到来「ゴアテックス」素材、くせ毛やうねりケア…梅雨対策グッズの最新トレンド 見た目は布でも足元から完全防水 大分を含む九州北部地方は6月4日梅雨入り。本格的な雨の季節が始まりました。 （街の人）「晴れてほしいかも」「雨もありがたいけど続くと