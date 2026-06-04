本格的な雨の季節が始まりましたが、靴の選び方や湿気対策など悩みが増える季節でもあります。快適に過ごせるアイテムを取材しました。

【写真を見る】本格的な雨の季節到来 「ゴアテックス」素材、くせ毛やうねりケア…梅雨対策グッズの最新トレンド

見た目は布でも 足元から完全防水

大分を含む九州北部地方は6月4日梅雨入り。本格的な雨の季節が始まりました。

（街の人）「晴れてほしいかも」「雨もありがたいけど続くとちょっと嫌」「洗濯物がどんどんたまるのが困るかな」「服がぬれたりしたりするからちょっとめんどくさい」「髪の毛がうねったりして湿気で大変」

梅雨の時期を快適に乗り切る助けとなるのがレインシューズ。大分市内の靴店では、ビジネス用の革靴タイプやスニーカータイプなど様々なアイテムを取り揃えています。

（井口尚子キャスター）「中でも売れ筋なのがこちらのスニーカー。見た目は布のようだが完全防水となっています」

今注目されているのが完全防水ながら湿気は通すという「ゴアテックス」素材。フランスのアウトドアブランド「サロモン」のスニーカーがトレンドだそうです。

また、女性用では見た目は普通の靴ながら撥水加工を施しているものを数多くラインナップ。今流行りの立ったまま履けるタイプも登場しています。

（ABCマートグランドステージ大分トキハわさだタウン店・山口洸太朗さん）

「今ウォーキングランニングシューズの性能とプラスで防水という商品が流行っています。機能性もありつつ防水もあるという靴が今売れています」

ビニール傘が今年も人気 ヘアケア商品も充実

一方、ロフト大分店では雨のシーズンにあわせて、傘のコーナーが設置されています。去年に引き続き人気を集めているのがビニールタイプの傘。レディースの傘では売り上げの8割を占めているといいます。

また、ここ最近は機能をアピールしたヘアケア商品も充実。雨の時期はくせ毛やうねりケアのシャンプーやトリートメントが注目されています。

このほか、若い女性を中心に前髪などを固定するマスカラタイプの整髪料も売れ筋だということです。

（大分ロフト・中川雄紀マネージャー）

「梅雨のゆううつな時期でも楽しく過ごせていただけるようなアイテムをたくさんそろえているので、ぜひ来てもらい手に取ってもらえれば」

これから1か月以上は続くとみられる雨の季節。自分にあったグッズをそろえて快適に乗り切りたいですね。