Dバックス打線は大谷の前にわずか2安打、四球1個【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、6回無失点の好投で今季6勝目を挙げた。打席でも3安打を放つ圧倒的な活躍を見せ、チームの連勝に貢献。一方、偉才の実力を目の当たりにした敵将は、言葉少なく脱帽するしかなかった。マウンド