ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を7月30日から11月19日まで開催する。その詳細情報を解禁した。【画像】ど迫力なルフィが…『ワンピースプレミアサマー』キービジュアル麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エン