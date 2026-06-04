レイコップは6月2日に、妊娠・出産・育児を楽しく学べる情報ウェブメディア「まなべび」主催による「まなべびアワード2026」において、同社のコードレスUVふとんクリーナー「Renny」が「赤ちゃんとの暮らし部門」、調乳・電気ポット「MILK MATE」が「育児便利グッズ部門」を受賞したことを発表した。●子育てに役立つアイテムとしてW受賞今回の「まなべびアワード2026」における「Renny」と「MILK MATE」のW受賞では、両製品が