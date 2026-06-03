cinema staff・三島想平が、アルバム『plan B(Deluxe Edition)』をデジタルリリースした。同作は、2020年にリリースした初ソロEP『plan B』に6曲追加収録した全11曲入りの作品。全曲の作詞作曲に加え、全楽器演奏、録音・ミックス・プロデュースを全て一人で行う彼の多才さを改めて実感できる作品に仕上がっているという。リードトラックである「幻をこえて」は、サビで展開されるおおらかでリラックスしたグッドメロディと、自分