「ほっともっとフィールド神戸」で開催株式会社オフィスS.I.Cは1日、「FAN FUN CHARITY MATCH 〜プロ野球OB本気の一戦〜」を9月22日にほっともっとフィールド神戸で開催することを発表した。同イベントではプロ野球OBが集結し、野球教室やトークショーなども実施される。赤星憲広監督率いる「チーム・セOB」とT-岡田監督率いる「チーム・パOB」が対戦。試合は7イニング制で、硬式球と木製バットを試用する。チケット代金には