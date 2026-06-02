アル・ナスルに所属するFWクリスティアーノ・ロナウドの将来を巡る議論が再び注目を集めている。2026年ワールドカップ出場を目指すなか、一部では「2030年ワールドカップにも出場できるのではないか」という声まで上がっているようだ。2030年大会はワールドカップ100周年の記念大会となり、ポルトガル、スペイン、モロッコの共催が予定されている。もし実現すれば、45歳となったクリスティアーノ・ロナウドが母国開催の舞台でキャ