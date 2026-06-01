ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い。2026年6月の「数秘術運勢ランキング」を公開します！ 生年月日から算出する「運命数」をもとに、今月の総合運をランキング形式で紹介。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん監修のもと、恋愛運や仕事運、金運を高めるヒントをお届けします。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょ