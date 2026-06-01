2026年6月1日（月）20時から、1時間に及ぶ特別番組LuckyFes Special「Chevonという光るブラックホール」がLuckyFM茨城放送にて放送された（https://radiko.jp/share/?sid=IBS&t=20260601200000）。このChevonのスペシャル番組を企画し、自ら番組MCを名乗り出たのはDJ DRAGONだ。LuckyFesの企画プロデューサーを務めるDJ DRAGONは、Chevonの魅力に打ちのめされ、いち早く彼らを応援したいとLuckyFesにも招聘、公私ともにChevon