徳島市文化センター跡地での県立新ホールを設計した建築家の展覧会が、6月1日夕方から開かれる予定でした。ところが、開催する土地を管理する県が「混乱を招きかねない」と待ったをかけ、急遽、中止になりました。中止になったのは、1日夕方から徳島市万代町の第一倉庫で始まる予定だった、建築家・石上純也さんの展覧会です。展覧会では、「徳島文化芸術ホール」をテーマに、石上氏が設計し、文化センタ&