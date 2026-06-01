セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、本場韓国のトレンドグルメ全17品を集めた新キャンペーン「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」を6月1日から期間限定で実施します。【えー！】全部、おいしそうじゃん！チヂミ、ロゼクリーム、チュクミも！「韓国イチ推しグルメ」全商品を見る！セブン−イレブンは昨年も韓国フェアを実施。今年は、「旨辛の深み」をテーマに第2弾まで行われます。第1弾では、牛肉、ニンジン